Автомобиль сбил 10-летнюю девочку в Сыктывкаре

Ребенок пострадал в результате автомобильной аварии в Сыктывкаре. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщила городская Госавтоинспекция.

Инцидент произошел в 14:25 на прилегающей территории дома 202 на улице Морозова. 22-летний водитель ВАЗ-21099 сбил 10-летнюю девочку, которая шла слева направо по ходу движения, пишет ИА «Комиинформ».

В результате ребенок получил травмы и был госпитализирован. Как уточняется в материале, водитель 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в течение года.

Днем ранее маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем в Анапе. Шесть человек доставлены в больницу для осмотра.