Подведены итоги проекта по изучению загрязненных во времена СССР арктических экосистем

Ученые подвели итоги трехлетнего проекта «Чистая Арктика» по мониторингу загрязненных во времена СССР участков архипелага Земля Франца-Иосифа. Исследование проводилось национальным парком «Русская Арктика» совместно с «Роснефтью».

В рамках проекта изучались очаги остаточного загрязнения грунтов нефтепродуктами в результате хозяйственного освоения арктических территорий. Итоги работы были представлены на всероссийской экологической онлайн-платформе «Чистое будущее».

Совместный проект «Роснефти» и «Русской Арктики» является продолжением работ по ликвидации накопленного в советский период экологического ущерба, которые были выполнены в период 2012–2017 годов на островах архипелага Земля Франца-Иосифа и на Новой Земле в границах национального парка.

«Раньше на этих землях располагались воинские части, гидрометерологические станции, военные аэродромы, нефтесклады и транспортные предприятия. Почти везде происходила утечка топлива. В советские годы керосин могли вылить прямо на землю. А иногда топливо вытекало из емкостей», — рассказал директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кириллов.

В рамках проекта специалисты изучили образцы загрязненных почв и грунтов в местах, где хранились и разгружались нефтепродукты.

«Роснефть» привлекла в проект ведущих геологов-нефтяников, микробиологов, почвоведов и обеспечила его финансирование. Исследования проб почв и грунтов проводились в лабораториях Института географии РАН, ФИЦ биотехнологии РАН, ФИЦ «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», МГУ.

В первый год ученые продолжили начатые годом ранее исследования на острове Земля Александры. Они проводились на площади около 8,5 кв. км. В ходе изучения отобранных там проб были обнаружены бактерии, способные разлагать нефтепродукты при низкой температуре (2–6 °С), которые могут быть использованы при создании биопрепаратов для комплексной очистки грунтов в Арктике от нефтепродуктов.

В течение второго и третьего года ученые работали на острове Хейса. На площади более 30 га они отобрали более 40 проб почв, включая образцы многолетнемерзлых грунтов. Результаты показали присутствие в них небольшого количества нефтепродуктов в «законсервированном» состоянии.

Ученые пришли к выводу, что самоочищение грунтов в результате естественной промывки талыми водами происходит с невысокой скоростью «из-за относительно небольших уклонов поверхности прибрежной зоны и низких фильтрационных свойств грунтов». Естественное вымывание грунта приводит к перераспределению нефтепродуктов в пределах береговой зоны, заявили ученые. В ходе проекта специалисты определили экологически оптимальную методику ликвидации последствий загрязнения.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая северная и одна из самых крупных особо охраняемых природных территорий России. Ее площадь составляет 8,8 млн. га. Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области: северная часть Новой Земли и архипелаг Земля Франца-Иосифа. Там обитает семь видов краснокнижных животных.