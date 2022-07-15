Экс-директора «Открытой России» Пивоварова приговорили к четырем годам колонии

Краснодарский суд приговорил бывшего директора фонда «Открытая Россия» (нежелательная организация в РФ) Андрея Пивоварова к четырем годам лишения свободы по делу о деятельности «нежелательной организации». Об этом в пятницу, 15 июля, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

«Рассмотрев материалы дела, исследовав многочисленные допустимые доказательства, представленные сторонами, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого. Пивоваров признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — сказано в сообщении.

Адвокат Пивоварова Сергей Бадамшин сообщил в беседе с «Интерфаксом», что приговор суда будет обжалован.

Андрей Пивоваров был задержан 31 мая 2021 года в аэропорту Санкт-Петербурга при вылете в Варшаву. 1 июня его доставили на допрос в Следственный комитет России. Также правоохранители провели обыск в его доме.

Его этапировали рейсовым самолетом из Петербурга в Краснодар для проведения следственных действий и избрания меры пресечения.

Пивоваров во время судебного заседания не признал свою вину.

Ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В основу уголовного дела в отношении фигуранта лег опубликованный им в Сети агитационный пост о сборе средств для организации, которая признана нежелательной в России.

27 мая обвиняемый объявил о полном прекращении деятельности организации. Руководство также дополнило, что будут закрыты отделения в регионах.

Генпрокуратура в 2017 году признала нежелательной в России деятельность организации «Открытая Россия», учрежденной в 2001 году.