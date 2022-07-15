Подросток погиб в заброшенном здании в Севастополе

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в заброшенном здании. На несовершеннолетнего упал железобетонный элемент дома.

Инцидент произошел в Инкермане. По данным следствия, вечером 14 июля двое подростков находились на территории ветхой постройки. В результате падения элемента здания 12-летний подросток погиб на месте, его младший брат доставлен в больницу. Об этом сообщает ИА SevastopolMedia.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Костромской области проводится проверка по факту гибели подростка 2007 года рождения. Вместе с другом он забрался на крышу водозаборной башни, схватился за электрический провод и получил удар током.