В Костромской области подросток погиб от удара током

В Костромской области подросток 2007 года рождения погиб от удара током. Об этом в среду, 6 июля, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

По данным следствия, 5 июля два подростка забрались на крышу водозаборной станции. Один из них взялся за электрический провод, в результате чего получил удар током.

«По данному факту следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

5 июля в городе Воткинске в Удмуртии двое детей получили удар током на улице. Они играли в прятки, один из мальчиков решил спрятаться в трансформаторной будке, где был аппарат под напряжением. Мальчик дотронулся до него рукой, получил удар током, второй ребенок попытался спасти товарища, но его отбросило в сторону. Один из детей попал в реанимацию, за его жизнь борются врачи.