Первая «умная» остановка с подогревом сидений появилась в Липецке

В Липецке установили первую в городе «умную» остановку. Она появилась на улице Плеханова, где в этом году поменяли дорожное покрытие и уложили новую тротуарную плитку.

Павильон оборудован цифровыми сервисами, такими, как точка доступа Wi-Fi, внешний экран с видео о достопримечательностях Липецка, внутренний экран, с помощь. Которого можно узнать расписание автобусов и отследить движение транспорта, интерактивная медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями и кнопкой вызова «112», пишет GOROD48.

«Умную» остановку установили специалисты «Ростелекома». Для безопасности они оборудовали ее видеокамерами, подключенными к общегородской системе видеонаблюдения. Также в павильоне есть 12 USB-портов для зарядки гаджетов и система подогрева сидений зимой.

На задней стене — металлические декорации с изображениями памятника Петру I и Христорождественского собора. Их можно увидеть с определенного обзора и освещения.

Lipetskmedia добавляет, что в Липецке у Быханова сада смонтировали интерактивную Доску почета с видеоисториями о лучших специалистах города.

Ранее сообщалось, что в Липецке на 15 городских автобусах разных маршрутов появились мотивационные постеры в преддверии Дня металлурга. Их авторы — дети, победившие в конкурсе «Металлург — это звучит гордо!».