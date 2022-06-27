Плакаты о трудовых буднях завода украсят автобусы в Липецке

В Липецке на 15 городских автобусах разных маршрутов появятся мотивационные постеры в преддверии Дня металлурга. Их авторы — дети, победившие в конкурсе «Металлург — это звучит гордо!».

Так, на плакатах будут изображены рабочие моменты сотрудников предприятия с различными лозунгами, такими, как «В честь металлургов не дают салют, они с салютом каждый день живут!» и «Сила в сплаве», сообщает Lipetskmedia.

Ранее сообщалось, что жители Липецка выбрали «Сердце города». По результатам голосования, организованного разработчиками мастер-плана благоустройства территории рек Липовка и Воронеж, «сердцем Липецка» признали Нижний парк.