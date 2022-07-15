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Психолог назвал основные признаки проявления гемофобии

Психолог Цаава: при гемофобии уровень артериального давления и частота сердцебиения понижаются
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Симптомы гемофобии отличаются от признаков других укрепившихся подсознательных страхов. Об этом в пятницу, 15 июля, рассказал психолог и гипнолог Николоз Цаава Пятому каналу.

Так, во время приступа уровень артериального давления и частота сердцебиения не повышаются как при остальных фобиях, а понижаются. Поэтому страдающие гемофобией люди часто падают в обморок в критических ситуациях и рискуют сильно удариться или разбиться, если окажутся в этот момент за рулем, подчеркнул психолог.

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«Нужно обратиться к специалистам с медицинским образованием — сдать в первую очередь кровь на анализ, обратиться к кардиологу к неврологу сдать гормоны. В общем, желательно пройти полное обследование. Затем нужно обратиться, естественно, к психологическому специалисту, так как проблему нужно решать на уровне ее возникновения», — рассказал Цаава.

Психолог также порекомендовал сжать руки и ноги на 10-15 с, как только начинает кружится голова — этот прием поможет не потерять сознание из-за понижения давления. Кроме того, он подчеркнул, что контролировать свои страхи можно разобравшись в триггерах и причинах их возникновения.

В декабре прошлого года медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских назвала «Известиям» способы справляться с фобиями. По мнению специалиста, бороться с фобиями не стоит, важно их признавать, но также осознавать, что сам человек гораздо больше, чем его фобия.

Она также отметила, что все фобические реакции содержат какое-то послание к самому себе и как будто призывают найти опору внутри себя. Например, при боязни пауков нужно заметить, каких они маленьких размеров по сравнению с человеком.

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