Ограничения на полеты из аэропортов юга РФ продлили до 24 июля

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 03:45 мск. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Полеты по-прежнему временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — говорится в сообщении.

Остальные аэропорты в России работают штатно.

О закрытии воздушного пространства на юге России по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах было объявлено в конце. С тех пор запрет продлевается. Такие меры были приняты с связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине.