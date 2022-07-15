Посол ЛНР в России рассказал о задачах наступления под Северском и Соледаром

В четверг, 14 июля, в ЛНР сообщили об освобождении союзными силами двух пригородов Соледара – сел Стряповки и Новой Каменки. Глава ДНР в этот же день объявил об оперативном окружении города Северск. По его словам, «это не физическое окружение, не котел, но все дороги, все подступы простреливаются с наших позиций».

В последние дни велась активная подготовка к штурму Северска и Соледара, рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник «Известиями».

«Союзная артиллерия активно обрабатывала пригороды. Вокруг Северска, например, было организованы целые укрепрайоны — там много нарыто окопов, блиндажей и всего прочего. В них прятались части терробороны, которых туда загнали в большом количестве. Военных специалистов, кадровые части оттуда постарались вывести. Наши войска в последние дни активно готовились к проведению штурма. Главная задача — он должен пройти с минимальными жертвами и кровопролитием среди мирных жителей и наших частей. Штурм города уже начали, но сам факт о его взятии должны объявить в Народной милиции или в Минобороны РФ», — рассказал Мирошник.

Ранее эксперты отмечали, что Северск — важнейший ключ к Славянску, без которого освобождение этого города невозможно. Взятие Соледара откроет путь на Артемовск и освобождение остальной территории ДНР. После отступления из Лисичанска ВФУ попытались выстроить новый рубеж обороны именно по линии Северск-Артемовск, на котором намеревались остановить продвижение союзных сил.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Штурмовое убеждение: Северск должны взять без кровопролития мирного населения»