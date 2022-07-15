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Товары для активного отдыха подорожают на треть по итогам лета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Рост стоимости товаров для активного отдыха ускоряется. За весь 2021 год средний чек на продукцию в этой категории вырос на 15,8%, а по итогам лета 2022-го показатель увеличится на 36,6%. Такие данные были спрогнозированы сервисом ETNA от Тинькофф на основе искусственного интеллекта в рамках аналитического проекта Tinkoff Data (есть у «Известий»).

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«Минимальный комплект походного снаряжения — палатка, туристический пенный коврик, рюкзак, спальный мешок и термос — летом 2022 года россиянам обойдется в 16 504 рубля против 12 083 рублей в июне–августе прошлого года. Сильнее всего летом 2022 года вырастет средний чек на спальный мешок (+66,6%), удилище (+39,6%) и велосипед (36,7%), меньше всего — на пенный коврик, мяч и самокат: в среднем на 18,2%, 21,6% и 24% соответственно», — отмечается в исследовании.

Согласно прогнозам сервиса ETNA, по итогам лета число транзакций на покупку товаров для активного отдыха увеличится на 12,4% по сравнению с июнем–августом 2021-го. Несущественный рост объясняется тем, что активнее всего подобными товарами закупались весной прошлого года — тогда количество покупок в этой категории в годовом выражении выросло в 4,2 раза. Причинами стали в том числе отложенный спрос после локдауна, сохранение ограничений на зарубежные путешествия, а также популяризация активного образа жизни.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Отпуск на замену: товары для активного отдыха по итогам лета подорожают на треть»

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