Грузовик насмерть сбил лося под Петербургом

В Кингисеппском районе Ленинградской области грузовик насмерть сбил лося. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на группу «Дорожный инспектор».

Авария произошла в ночь на четверг на 127-м км трассы «Нарва». Водитель автомобиля Mercedes не успел вовремя затормозить перед внезапно выбежавшим на дорогу животным. Лось погиб на месте происшествия.

Ранее, 3 июля, сообщалось, что два человека госпитализированы после столкновения автомобиля с лосем на проезжей части в Псковской области.