Два человека пострадали в результате ДТП с лосем подо Псковом

Два человека госпитализированы после столкновения автомобиля с лосем на проезжей части в Псковской области, о чем стало известно в воскресенье, 3 июля.

«В Опочецом районе у деревни Маврино водитель автомобиля Volkswagen Tiguan сбил внезапно появившегося на дороге лося. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля. Лось погиб на месте», — сообщает «Псковское агентство информации».

На кадрах с места аварии можно рассмотреть сильно деформированный от удара капот автомобиля, выбитое лобовое стекло и помятую крышу.

В середине июня в Асиновском районе Томской области в результате столкновения автомобиля с лосем погибли водитель и его пассажир-подросток. После столкновения с животным, машина вылетела с проезжей части в кювет и врезалась в опору линии электропередач.