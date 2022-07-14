Один человек пострадал при пожаре в Калужской области

Один человек пострадал при пожаре в городе Юхнове в Калужской области. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Пожар произошел накануне, 13 июля, на улице Братьев Луканиных, около 23:40. В результате 39-летний мужчина получил ожоги, у него обгорело 30% кожи.

Для ликвидации огня привлекались восемь спасателей и две единицы техники.

В начале июля в историческом центре Уфы загорелся особняк Шамовых. Здание признано памятником архитектуры и объектом культурного наследия.