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Памятник архитектуры загорелся в историческом центре в Уфе

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Особняк Шамовых загорелся в историческом центре Уфы. По словам очевидцев, огонь охватил кровлю здания.

Сообщение о возгорании около улицы Октябрьской революции поступило днем 4 июля. Из-за возгорания ближайшую территорию заволокло дымом. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение по всей площади кровли в течение часа. Пожарные перекрыли улицу Октябрьской революции.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. По данным сайта «МедиаКорСеть», возле горящего здания находились двое мужчин, один из которых держал кошку на руках. Они сообщили, что являются жильцами дома.

Особняк Шамовых является памятником архитектуры и признан объектом культурного наследия.

В июне в Санкт-Петербурге загорелось одноэтажное здание на территории бывшего завода «Красный треугольник». Комплекс находится в исторической промышленной зоне города.

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