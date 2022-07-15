Морские узы

В Азовском море и на его берегах остается всё меньше напоминаний о проходивших здесь еще совсем недавно боях. В Мариуполе были разминированы морской порт и городские пляжи, подняты затопленные суда. Тем не менее, из сводок и новостей не пропали упоминания о действиях военных моряков на море и на прибрежных территориях, осуществляемых, главным образом, силами Черноморского флота (ЧФ) России. Моряки-черноморцы, как и в 1941–1945 годах, внесли огромный вклад в освобождение приазовских и причерноморских территорий.

В этом нет ничего удивительного, поскольку, не будучи крупной морской державой Украина, тем не менее, обладает весьма протяженной морской границей. На берегу Азовского и Черного морей, в устьях впадающих в них рек находится целый ряд ее крупных городов, в частности Одесса, Николаев, Херсон, Бердянск и Мариуполь, через которые страна вела интенсивную морскую торговлю. Не лишним будет отметить, что в 2014 году в Мариуполе была установлена власть ДНР и он был оккупирован украинскими силовиками лишь после ожесточенных боев.

Сразу после начала специальной военной операции (СВО) и развития наступления на суше перед Черноморским флотом объективно возникли задачи оказать поддержку принимавшим участие в операции российским войскам и народной милиции ДНР, блокировать те украинские порты, которые остаются под контролем ВФУ, чтобы не допустить через них поставок вооружения и техники со стороны недружественных России государств. Предстояло наладить морское сообщение через те порты, где был восстановлен контроль правительства ДНР, в частности, в Мариуполе. Последнее, в условиях больших разрушений, нанесенных в ходе предшествующих боев инфраструктуре города и транспортной сети вокруг него, представлялось особенно важным.

За решение задачи взялись силы Новороссийской военно-морской базы (НВМБ). Это оперативно-тактическое объединение в составе Черноморского флота, форпост морских ворот юга России. Ее силы, включающие бригаду подводных лодок, бригаду охраны водного района (ОВРа), отряд специального назначения и отряд аварийно-спасательных судов, одни из основных группировок сил флота. Зона ответственности НВМБ пролегает от границ с Украиной на Азовском море до границы c Грузией на Черном море. В составе соединений НВМБ числятся противолодочные, противоминные корабли, поисково-спасательные, гидрографические суда, части тыла и судоремонта, части береговых ракетно-артиллерийских войск, морской пехоты, инженерные подразделения. Корабельные соединения НВМБ имеют продолжительную боевую историю и неоднократно с успехом решали поставленные перед ними задачи.

4-я бригада подлодок ведет свою историю с ноября 1936 года. В годы Великой Отечественной войны подлодки бригады успешно действовали у берегов Румынии, оккупированного немцами Крыма, в Одесском заливе, где уничтожили немало судов врага, снабжали всем необходимым гарнизон осажденного Севастополя.

В конце 90-х – начале 2000-х годов подводные силы ЧФ чуть было не прекратили свое существование, но в 2014 году в их истории начался новый период. С 2014 года по 2016 год в состав воссозданной бригады последовательно вошли шесть подводных лодок: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород», Б-271 «Колпино», построенных по проекту 636.3.

Свои боевые возможности новые субмарины продемонстрировали в октябре 2017 года, когда «Великий Новгород» и «Колпино» нанесли удары по террористам запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии крылатыми ракетами «Калибр». Удары наносились из подводного положения, всего было выпущено десять ракет. Целями были командные пункты боевиков, крупные склады оружия и боеприпасов и ангары с бронетехникой в районе населенного пункта Меядин. Все цели были поражены. Теперь же эти подлодки неоднократно и успешно применяли свое ракетное оружие в ходе СВО.

В начале 1940 года в составе ЧФ была сформирована Батумская военно-морская база, которая уже после начала Великой Отечественной войны была переименована в Потийскую. В годы войны корабли и суда базы несли дозорную службу, проводили конвоирование транспортов и других судов, проводили траление фарватеров на подходах к пунктам базирования, участвовали в морских десантных операциях. Порты Поти и Батуми с осени 1941 года до ноября 1944 года были местом постоянного базирования крупных надводных кораблей — линкора «Севастополь», крейсеров и эсминцев. В послевоенное время роль и значение базы постепенно уменьшилось и 1 сентября 1976 года Потийская ВМБ была переформирована в 184-ю бригаду ОВРа. С отводом из Поти в конце 1992 года сил Черноморского флота и передислокацией их в Новороссийск 184-я бригада ОВРа продолжила свою службу в составе Новороссийской ВМБ. Сейчас она включает в свой состав дивизион тральщиков и дивизион малых противолодочных кораблей.

Об успехах соединения в ходе СВО можно судить по заявлениям официальных представителей Минобороны РФ. Еще 24 мая они сообщили, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории — было обследовано более 1,5 млн кв. м акватории, 18 причалов и 32 судна. В том же сообщении говорилось, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов. Одновременно с этим специалисты отряда аварийно-спасательных судов Новороссийской ВМБ осуществили подъем и транспортировку украинского пограничного сторожевого корабля, который был затоплен украинскими военными на фарватере порта Мариуполь и препятствовал судоходству.

Также была осуществлена расчистка акватории и причалов порта от корпусов других уничтоженных или поврежденных кораблей и судов. Прямым следствием успешных траления и судоподъема в акватории порта и прилегающих водах стало открытие с 25 мая безопасного морского гуманитарного коридора для выхода судов из порта Мариуполь протяженностью 115 миль и шириной 2 мили в направлении Черного моря.

Нельзя не сказать и о моряках 327-го гвардейского Белградского дивизиона артиллерийских кораблей. Это соединение ведет свою историю от сформированного накануне Великой Отечественной войны в июне 1941 года дивизиона бронекатеров Дунайской военной флотилии. Бронекатера прошли с боями сотни миль по Дунаю, Черному и Азовскому морям. В августе 1942 года, попав в окружение под Краснодаром, личный состав дивизиона снял с четырех оставшихся бронекатеров пулеметы, а сами катера взорвал и затопил. Затем группа моряков под командованием командира дивизиона капитан-лейтенанта Сергея Шулика прорвалась из окружения и спасла от плена 470 раненых бойцов Красной Армии, доставив их в Астрахань. Там моряки пополнили экипажи дивизиона бронекатеров 1-й бригады речных кораблей Волжской Военной флотилии. Приказом наркома ВМФ адмирала Николая Кузнецова от 1 марта 1943 года дивизиону бронекатеров «…за проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчиками, за стойкость и мужество, за высокую воинскую дисциплину и организованность, за беспримерный героизм личного состава…» под Сталинградом было присвоено гвардейское звание.

В сентябре 1943 года дивизион был перевезен на Азовское море, где в ноябре-декабре принимал активное участие в Керченско-Эльтигенской десантной операции, а в январе 1944 года — в неудачной попытке высадить десант в Керченский порт. После освобождения Керчи в апреле 1944 года вся бригада катеров, куда входил дивизион, получила почетное наименование Керченской, семь моряков были удостоены звания Герой Советского Союза.

Затем соединение шло на запад вместе с линией фронта. Дивизион был передан в состав воссозданной Дунайской военной флотилии и с августа 1944 года по май 1945 прошел с боями путь от Аккермана (Одесская область) и далее по Дунаю до Вены, за что бригада получила второе почетное наименование — «Венская». Свое современное название соединение получило еще в 1968 году. В послевоенные годы дивизион базировался в речном порту Измаила до апреля 1995 года, когда новые политические реалии заставили катера уйти в Севастополь. В следующем году соединение было передано в состав Каспийской военной флотилии и по внутренним водным системам перешло в город Волжский.

Возвращение на Черное море, где почти 80 лет тому назад сражались предки современных моряков, произошло незадолго до начала СВО. Дивизион без потерь выполнил все поставленные перед ним боевые задачи и теперь мы можем видеть артиллерийские катера типа «Шмель» на фотографиях мариупольского порта.

Сравнивая дела нынешние и давно минувших дней, отчетливо понимаешь, что одно из немногого, на что можно рассчитывать в современном изменчивом мире, это боевые традиции моряков российского флота, которые всегда стояли, стоят и будут стоять на защите священных рубежей Отечества.

Автор — военный историк и писатель, кандидат исторических наук, полковник запаса, автор книг по военно-исторической тематике

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