Суд признал законным приговор распылившим баллончик в лицо женщине трэш-стримерам

Мосгорсуд признал законным приговор трэш-стримерам Евгению Дмитерко и Игорю Малихову, распылившим газовый баллончик в лицо женщине. Об этом в четверг, 14 июля, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Адвокаты блогеров просили снизить срок отбытия наказания, изменить категорию преступления с тяжкой на среднюю тяжесть, либо назначить им принудительные работы. Однако приговор, вынесенный Измайловским районным судом Москвы в мае был признан законным.

24 мая блогерам назначили три года лишения свободы каждому, сейчас оба отбывают наказание в республике Башкортостан.

Позднее Дмитерко возместил потерпевшей ущерб, заявленный в гражданском иске, на сумму 250 тыс. рублей. Малихов возместил моральный вред частично, выплатив 30 тыс. рублей. В этой связи государственный обвинитель просил взыскать с него в счет возмещения вреда еще 220 тысяч рублей.

Инцидент произошел в августе 2021 года в одном из столичных парков. Двое 40-летних мужчин подошли к женщине и, понимая, что она не сможет оказать серьезного сопротивления, из хулиганских побуждений распылили ей в лицо газовый баллончик. Происходящее они сняли на видео, которое впоследствии опубликовали в соцсетях.

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