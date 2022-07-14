Больше 20 жителей Нижегородской области пострадали на самокатах

С начала 2022 года 24 человека получили травмы во время катания на самокатах в Нижегородской области. Об этом сообщает ИА «НьюсНН» со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Всего в регионе зафиксировано 33 несчастных случая с участием средств индивидуальной мобильности. Травмы получили 24 человека, в том числе четыре ребенка младше 16 лет. В Нижнем Новгороде зарегистрировано 30 аварий. Еще по одному несчастному случаю произошло в Богородске, Воротынце и Дзержинске.

В 2021 года зарегистрировано 36 происшествий со средствами индивидуальной мобильности. Пострадал 31 человек.

Ранее начальник научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин предложил ввести в школьную программу занятия по обучению езде на электросамокатах.