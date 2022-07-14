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В Сети разоблачили фейк об «ударе» ВС РФ по роддому и ТЦ в Виннице

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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На украинских ресурсах 14 июля активно распространяется информация о том, что российская армия якобы нанесла удар по роддому и торговому центру в Виннице.

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В этот же день в Стамбуле прошел первый раунд переговоров по вопросу вывоза зерна из украинских портов

В то же время главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, ссылаясь на Минобороны РФ, заявила, что атаке подвергся Дом офицеров, где был временный пункт размещения националистов.

При этом пользователи Сети обратили внимание на несостыковки в украинской версии событий.

На распространяемых фото подозрительно большое число военных, что может говорить о попадании ракеты по военному объекту.

Например, на крыше Дома офицеров можно заметить разрушения. Судя по их характеру, пожар, возникший рядом со зданием, мог образоваться в результате точного поражения объекта.

Причем следов прямых попаданий ракет в другие строения, в том числе и крупных воронок, на фото нет.

Это уже не первые случаи распространения ложной информации украинской стороной. Ранее, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Кременчуге российские военные якобы «ударили ракетами по торговому центру, где было более тысячи гражданских».

На следующий день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков уточнил, что 27 июня Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по ангарам вооруженных сил Украины с поступившим из США и Европы вооружением в Кременчуге. Склад находился в районе Кременчугского завода дорожных машин. Детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в нефункционирующем торговом центре рядом с предприятием.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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