Белых китов заметили у берегов Карелии

У берегов Карелии в акватории Белого моря квадрокоптер заснял с воздуха белых китов. Редких животных заметили в Кемском районе.

Видео появилось в сообществе карельского туристического кемпинга. Судя по записи, белые киты находились в нескольких километрах от Кеми, возле одного из островов.

Авторы видео сообщили, что киты периодически подплывают к острову, на котором стоит кемпинг, и туристы могут за ними наблюдать. Иногда белухи поднимаются над водой, чтобы посмотреть, что происходит на территории острова.

ИА «Карелinform» уточняет, что белые киты занесены в Красную книгу. Основную опасность для них представляет загрязнение окружающей среды химикатами и отходами, обусловленное освоением арктического шельфа.

Ранее сообщалось, что на Камчатке оштрафовали владельца рыбопромыслового судна, который сбросил неочищенные сточные воды в акваторию морского порта. Это произошло рядом со знаменитым лежбищем сивучей. Животные занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.