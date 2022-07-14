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Белых китов заметили у берегов Карелии

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У берегов Карелии в акватории Белого моря квадрокоптер заснял с воздуха белых китов. Редких животных заметили в Кемском районе.

Видео появилось в сообществе карельского туристического кемпинга. Судя по записи, белые киты находились в нескольких километрах от Кеми, возле одного из островов.

Авторы видео сообщили, что киты периодически подплывают к острову, на котором стоит кемпинг, и туристы могут за ними наблюдать. Иногда белухи поднимаются над водой, чтобы посмотреть, что происходит на территории острова.

ИА «Карелinform» уточняет, что белые киты занесены в Красную книгу. Основную опасность для них представляет загрязнение окружающей среды химикатами и отходами, обусловленное освоением арктического шельфа.

Ранее сообщалось, что на Камчатке оштрафовали владельца рыбопромыслового судна, который сбросил неочищенные сточные воды в акваторию морского порта. Это произошло рядом со знаменитым лежбищем сивучей. Животные занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

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