Сбросившего отходы у лежбища сивучей владельца судна оштрафовали

На Камчатке накажут владельца рыбопромыслового судна, который сбросил неочищенные, необеззараженные сточные воды в акваторию морского порта. Решение принято после проверки природоохранной прокуратуры, которая подтвердила информацию, размещенную еще в апреле в соцсетях.

Тогда особое возмущение пользователей вызвало то, что отходы сбросили рядом со знаменитым лежбищем сивучей. Животные занесены в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения.

ИА KamchatkaMedia уточняет, что сточные воды оказались в акватории морского порта Петропавловск-Камчатский.

Дело об административном правонарушении возбудили в отношении юридического лица. Владельцем судна оказалось ООО «РПЗ «Сокра». Штраф составил 150 тыс. рублей.