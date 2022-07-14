Инвестора для строительства гостинцы в аэропорту ищут в Тюмени

Тюменскому аэропорту Рощино необходимо найти нового инвестора для строительства гостиницы. В конце марта сеть отелей Hilton заявила об уходе из России, но проект строительства уже одобрили.

Ранее возведение отеля оценивали в 900 млн рублей, однако сейчас расценки могут быть другими. Здание гостиницы может подорожать из-за роста цен на стройматериалы и неопределенности развития международных авиамаршрутов в Тюмени, пишет «Наш город».

Ранее сообщалось, что правительство РФ выделит из резервного фонда еще 28 млрд рублей для ускорения строительства М-12 (скоростная автомобильная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань – Екатеринбург – Тюмень). Эта мера даст возможность досрочного ввода в эксплуатацию нескольких участков трассы в различных регионах страны.