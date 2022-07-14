Кевин Спейси не признал себя виновным в сексуальных домогательствах. Слушания по делу голливудской звезды проходят в суде Лондоне. Утверждается, что преступления были совершены в период с 2005 по 2013 год, передает телеканал «Известия». Напомним, ранее голливудскому актеру были предъявлены пять обвинений — четыре в сексуальных домогательствах и одно в принуждении к сексуальным действиям.

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