Черное море в районе Анапы приобрело красный оттенок

У побережья Анапы изменился цвет воды Черного моря. Она приобрела красно-бурый оттенок. Видео и фото моря туристы выкладывают в соцсети. В комментариях они интересуются, опасно ли купаться в такой воде и почему Черное море «покраснело».

Впрочем, местных жителей такое море не пугает. По их словам, в Анапе это частое явление после шторма. Дело в том, что к берегу прибивает водоросли красного цвета, из-за чего море меняет свой цвет.

Бурые водоросли для человека не опасны, так как не токсичны. В такой воде смело можно купаться, пишет ИА KrasnodarMedia.

Ранее эксперт по туризму и основатель агентства Family Dreamtrip Анна Верас рассказала о пяти направлениях по России, куда можно отправиться вдвоем. Так, в список вошли Санкт-Петербург, заповедник Утриш на полуострове Абрау в Анапе, остров Ольхон на Байкале, Подмосковье и Крым.