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Названы самые популярные грузовики в России

Самыми популярными грузовиками в РФ за полгода стали КамАЗ-65115 и Газель-3302
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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Эксперты подсчитали, что в России за шесть месяцев 2022 года в сегменте грузового транспорта и легких коммерческих автомобилей, LCV, самыми популярными моделями с пробегом стали КамАЗ-65115 и Газель-3303. Об этом в сервисе «Авито Авто» рассказали «Известиям» 15 июля.

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Топ-5 моделей среднетоннажных грузовиков в России с пробегом возглавил самосвал КамАЗ-65115 грузоподъемностью 14 т. Его средняя стоимость оценивается в 1 780 тыс. рублей. На долю модели пришлось 2,62% от общего спроса на грузовики с пробегом.

На втором месте ГАЗ «Валдай», его доля спроса в сегменте составила 2,4%. Средняя цена на нижегородский грузовик с пробегом составила 700 тыс. рублей.

Третье место занимает Hyundai HD78. Средняя стоимость машины — 1,35 млн рублей. Доля спроса модели в сегменте составила 2,31%. Четвертое и пятое места у КамАЗа, это самосвалы КамАЗ-55111 и КамАЗ-6520.

Среди легких грузовиков с пробегом в первом полугодии 2022 года Топ-5 заняла исключительно продукция Горьковского автозавода. На первом месте модель Газель-3302. Доля спроса в сегменте составила 31,45%, средняя стоимость — 500 тыс. рублей.

Второе место у Газель-33023 с долей спроса в сегменте 7,33%. Средняя цена грузовичка с двухрядной кабиной в период с января по июнь 2022 года составила 580 тыс. рублей.

На третьем месте одна из современных моделей, «Газель Next». Средняя цена на машину с пробегом составляет 1,4 млн рублей. На долю модели пришлось 6,31%. замкнули список Газель-2705 и Газель-2747.

Согласно результатам исследования, среди регионов России спрос на грузовики с пробегом наиболее был активен в Дагестане, Краснодарском крае, Ленинградской области, Московской области и Татарстане.

8 июля в Минпромторге рассказали, что КамАЗ в рамках эксперимента выведет в 2023 году на трассу М-11 «Нева» пять беспилотных грузовиков. К 2024 году количество беспилотников из Набережных Челнов на этой автодороге составит 50 машин.

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