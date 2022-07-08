Реклама
Прямой эфир
Политика
Совфед запретил британскому послу в РФ доступ в свои здания
Мир
В Кремле осудили покушение на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Мир
Лавров заявил о готовности России к переговорам по вывозу украинского зерна
Экономика
Курс евро опустился ниже 1,01 доллара впервые с декабря 2002 года
Мир
СМИ сообщили о смерти бывшего премьера Японии Синдзо Абэ
Общество
У посольства Великобритании в Москве повесили табличку «Площадь ЛНР»
Мир
Путин выразил соболезнования жене и матери Абэ
Армия
ВКС РФ поразили в воздухе украинские МиГ-29 и Су-25
Мир
Бундестаг ФРГ поддержал ратификацию присоединения Финляндии и Швеции к НАТО
Общество
Москвичей предупредили о возможных ливнях с грозой в выходные 9 и 10 июля
Мир
В Одесской области уничтожены две пусковые установки Harpoon

КамАЗ отправит на федеральную трассу до 50 беспилотных машин

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба Федерального дорожного агентства
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автозавод «КамАЗ» в рамках эксперимента выведет на трассу М-11 «Нева» пять беспилотных грузовиков в 2023 году. К 2024 году количество беспилотников из Набережных Челнов на этой автодороге составит 50 машин. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

С НАМИ проще: на авторынке может появиться мегарегулятор
Как будут сертифицировать машины без ABS и подушек безопасности

«Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом», — процитировала пресс-служба министерства главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Выход грузовых беспилотных автомобилей на автотрассу предусмотрен проектом «Беспилотные логистические коридоры». Проект стал частью стратегических инициатив министерства транспорта России. На его первом этапе заявило о своем участии в нем более 20 крупных компаний, включая КамАЗ. Вся работа по внедрению в общий грузопоток беспилотников ведется в рамках экспериментальных правовых режимов.

28 июня «Известия» сообщали, что КамАЗ представил перспективную модель аварийно-спасательного автомобиля на базе нового семейства грузовиков К5. Первыми образцами стали автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4«, — заявил заместитель главного конструктора ПАО «КамАЗ» по автомобилям Игорь Валеев.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022