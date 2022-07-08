КамАЗ отправит на федеральную трассу до 50 беспилотных машин

Автозавод «КамАЗ» в рамках эксперимента выведет на трассу М-11 «Нева» пять беспилотных грузовиков в 2023 году. К 2024 году количество беспилотников из Набережных Челнов на этой автодороге составит 50 машин. Об этом в пятницу, 8 июля, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«Автомобили будут перевозить грузы между Москвой и Санкт-Петербургом», — процитировала пресс-служба министерства главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

Выход грузовых беспилотных автомобилей на автотрассу предусмотрен проектом «Беспилотные логистические коридоры». Проект стал частью стратегических инициатив министерства транспорта России. На его первом этапе заявило о своем участии в нем более 20 крупных компаний, включая КамАЗ. Вся работа по внедрению в общий грузопоток беспилотников ведется в рамках экспериментальных правовых режимов.

28 июня «Известия» сообщали, что КамАЗ представил перспективную модель аварийно-спасательного автомобиля на базе нового семейства грузовиков К5. Первыми образцами стали автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4«, — заявил заместитель главного конструктора ПАО «КамАЗ» по автомобилям Игорь Валеев.