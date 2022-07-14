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Более 300 участков подтоплено в Верхоянском районе Якутии

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Сложная паводковая ситуация остается в Верхоянском районе Якутии. Там подтоплены 305 приусадебных участков, в том числе 194 жилых дома. Пострадали дома в населенных пунктах Бетенкес, Боронук и Верхоянск.

В республиканском МЧС ИА YakutiaMedia рассказали, что в Верхоянском районе работает правительственная комиссия. Спасатели продолжают доставлять туда продукты питания и бутилированную питьевую воду, проводится эвакуация детей и пожилых людей, населению адресно оказывается гуманитарная помощь.

Высокие уровни воды сохраняются а бассейне рек Дулгалах, Борулах, Адыча и Яна. В Якутском УГМС спрогнозировали кратковременные дожди в ближайшие сутки. Максимум дождевого паводка сформировался у Верхоянска. Он превысил опасную отметку на 46 см, в ближайшие сутки рост уровней воды сохранится на 20–30 см.

Режим ЧС действует в Верхоянском районе Якутии с 9 июля. Значительное повышение воды отмечается на реках Яна, Сартан, Адыча, Борулах и Дулгалах.

Сложной остается ситуация в Кобяйском районе. Там размыло подходы к мосту через реку Танара на автодороге «Лючинская». С 13 июля запрещен проезд для всех видов транспорта по понтонному мосту, сообщает ИА SakhaNews.

13 июля сообщалось, что в Верхоянском районе погиб местный житель, который отравился угарным газом во время откачивания воды с помощью мотопомпы.

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