Житель Якутии погиб во время откачивания воды из подвала

Полиция проводит проверку по факту гибели жителя Якутии от отравления угарным газом. Мужчина откачивал воду с помощью мотопомпы.

Трагедия произошла в селе Томтор Верхоянского района, которое подтопило в результате паводка. Мужчина откачивал воду из подвала и надышался угарным газом. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.

В ближайшее время материалы полиции будут переданы в следственный комитет.

В зоне затопления из-за паводка в Верхоянском районе находятся восемь населенных пунктов. В Верхоянске прокуратура проводит проверку по факту повреждения дамбы. В населенном пункте подтопило улицы и придворовые территории.