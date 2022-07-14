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Сотрудников детсада в Магадане проверят после побега ребенка

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СУ СКР по Магаданской области начал проверку в детском саду Магадана после того, как оттуда сбежал ребенок. Сотрудников детского учреждения проверяют по признакам статьи УК «Халатность».

Установлено, что 12 июля во время прогулки мальчик пролез под калиткой ограждения и ушел с территории детского сада. Местонахождение ребенка сотрудники полиции установили спустя полчаса. Он был у детского магазина.

Во время доследственной проверки СКР должен дать юридическую оценку бездействию руководства учреждения на предмет наличия халатности. Также следователи установят обстоятельства, способствовавшие происшествию, пишет ИА MagadanMedia.

Ранее сообщалось, что трое детей во время прогулки сбежали из детского сада на севере Москвы. Один из мальчиков подсадил другого, затем дети нажали кнопку на воротах учреждения и ушли.

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