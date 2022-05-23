Трое детей сбежали из детсада в Москве

Трое детей во время прогулки сбежали из детского сада на севере Москвы. По информации «Известий», один из мальчиков подсадил другого, затем дети нажали кнопку на воротах учреждения и ушли.

К настоящему времени малыши нашлись. Они находятся в полиции. Правоохранители выясняют, как дети оказались без присмотра воспитателей.

В июле 2021-го из дошкольного образовательного учреждения, расположенного на улице Профсоюзной в Москве, сбежали четыре ребенка. Они пролезли под забором и покинули территорию детского сада. Один из сбежавших чуть не попал под машину. Позднее детей обнаружили.