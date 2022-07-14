Централизованная муниципальная власть на всей освобожденной территории в ходе спецоперации по защите Донбасса восстановлена. Об этом в четверг, 14 июля, заявило Минобороны РФ.

«Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Постепенно возвращаются к привычной жизни рынки и городские службы, дополнили в министерстве. Совместными усилиями с военнослужащими мирные жители восстанавливают инфраструктуру и «верят, что скоро всё закончится и в города и населенные пункты вернется привычная мирная жизнь».

3 июля глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о том, что Луганская Народная Республика (ЛНР) полностью освобождена. В ходе боевых действий Вооруженными силами РФ вместе с подразделениями народной милиции ЛНР удалось установить полный контроль над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами. Более крупные из них — Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

В Херсонской области продолжает налаживаться мирная жизнь после того, как она была освобождена от украинских радикалов российскими войсками 15 марта.

Спецоперация по защите Донецкой и Луганской народных республик началась 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги госпереворота на Украине, с 2014 года.

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