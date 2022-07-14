Эксперты МГИМО и Госдумы составили топ молодых лидеров СНГ

Рейтинг молодых лидеров стран постсоветского пространства возглавил министр иностранных дел Абхазии Инал Ардзинба. Об этом свидетельствуют данные рейтинга молодых лидеров стран постсоветского пространства (до 35 лет), разработанный экспертами МГИМО (У) МИД РФ, Государственной думы Федерального собрания РФ, Института стран СНГ (документ есть у «Известий»).

Согласно полученным данным, на втором месте рейтинга находится зампредседателя нижней палаты российского парламента Борис Чернышев, а на третьем — глава Ростуризма Зарина Догузова. На четвертой строчке расположился первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов, а на пятом месте — проректор МГИМО по молодежной политике, социальной работе и международным связям Станислав Суровцев.

В топ-15 также попали председатель Молодежного совета ЕАЭК от Киргизии Данияр Турусбеков, министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизии Азамат Жаманкулов, председатель Совета молодых дипломатов МИД РФ Константин Колпаков, а также другие перспективные молодые политики постсоветского пространства.

Участников рейтинга оценивали по 10-бальной шкале по следующим параметрам: упоминаемость в СМИ, государственные награды и поощрения, служебные достижения, уровень международных контактов, оценка политических перспектив