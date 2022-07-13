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Мошенники придумали новый способ выманивать банковские данные россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В России набирает обороты новый вид телефонного мошенничества, предупредили 13 июля в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники начали обманом вынуждать своих жертв самим перезванивать им с помощью писем.

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«В рамках этой схемы человек получает письмо, в котором нет вредоносных ссылок и вложений, но есть сообщение, например о том, что с его счета пытаются снять крупную сумму. Чтобы отменить трансакцию, якобы нужно позвонить по указанному номеру телефона», — рассказали в компании.

Данный вид мошенничества называется вишинг (от английского voice phishin»). Только в период с марта по июнь текущего года компании зафиксировали около 350 тыс. таких писем по всему миру и их число продолжает расти.

«Вишинг может быть нацелен как на частных пользователей, так и на сотрудников организаций. Рассылка спама — это первый этап. Если жертва попадается на крючок и перезванивает по указанному номеру, то ее начинают обрабатывать», — отметили в «Лаборатории Касперского».

Отмечается, что чаще всего письма злоумышленников стилизованы под уведомление от какого-либо сервиса, например крупного интернет-магазина, платежной системы или сайта ПО, доступ к которому предоставляется по подписке. С помощью таких писем злоумышленники пытаются ввести свою жертву в тупик и заставить ее действовать быстро и необдуманно.

«Обычно текст составлен так, чтобы сложилось впечатление, что он создан автоматически. Скорее всего, это нужно, чтобы жертве не пришло в голову ответить на письмо, а сразу навести ее на мысль позвонить по указанному номеру», — отметили в компании.

В «Лаборатории Касперского» советуют всякий раз проверять адрес отправителя и проверять, насколько грамотно оформлено письмо. Если в тексте были обнаружены опечатки или ошибки, то это может указывать на мошенников. С помощью таких опечаток злоумышленники пытаются обойти антиспам-технологии.

Там также напомнили, что компании не отправляют письма с запросом на личные данные (например, на данные банковской карты).

8 июля в Центробанке рассказали о новом способе мошенников получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы и похитить деньги. Злоумышленники звонят и заявляют, что номер абонента скоро якобы перестанет действовать и для того, чтобы это предотвратить, следует набрать на телефоне комбинацию цифр.

В результате подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников. Это позволяет им получить доступ к дистанционному управлению банковским счетом и похитить деньги.

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