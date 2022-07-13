Байдену предрекли «большой конфуз» на переговорах с Саудовской Аравией

Предстоящий визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию обернется для него «большим конфузом», об этом заявил телеведущий Fox News. По его словам, хозяин Белого дома во время визита планирует «попросить» у Эр-Рияда больше нефти, передает телеканал «Известия». Однако, по мнению телеведущего, это вряд ли возможно. Он сообщил, что в случае согласия Саудовской Аравии потребуется одобрение ОПЕК+, куда входит и Россия. Варни подчеркнул, что нынешние проблемы США исходят от «первого дня Байдена у власти».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.