Российские магазины приложений RuStore и NashStore суммарно скачали 1,5 млн раз, следует из представленных VK и АНО «Цифровые платформы» данных, с которыми ознакомились «Известия».

В частности, RuStore, который разработан VK при поддержке Минцифры, на свои смартфоны установили 500 тыс. человек. По данным на 12 июля, общее количество программ в этом маркетплейсе — 1 068. Число установок всех приложений составляет более 1 млн, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK.

«В топ-5 категорий по скачиваниям входят финансовые приложения — их загружают 50% пользователей магазина. На втором месте находятся инструменты (полезные приложения для жизни и работы) — 10%, замыкают тройку развлечения (9%). В пятерку также входят приложения для покупок (6%) и игры (5%)», — отметили в пресс-службе VK.

Второй магазин — NashStore, который делает АНО «Цифровые платформы», загрузили более 1 млн человек, совершившие 3,5 млн загрузок, рассказал «Известиям» директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Однако это данные за середину июня, более новые сведения разработчики магазина предоставить отказались.

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«Родные сторы: российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз»