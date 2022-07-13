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Российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские магазины приложений RuStore и NashStore суммарно скачали 1,5 млн раз, следует из представленных VK и АНО «Цифровые платформы» данных, с которыми ознакомились «Известия».

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В частности, RuStore, который разработан VK при поддержке Минцифры, на свои смартфоны установили 500 тыс. человек. По данным на 12 июля, общее количество программ в этом маркетплейсе — 1 068. Число установок всех приложений составляет более 1 млн, рассказали «Известиям» в пресс-службе VK.

«В топ-5 категорий по скачиваниям входят финансовые приложения — их загружают 50% пользователей магазина. На втором месте находятся инструменты (полезные приложения для жизни и работы) — 10%, замыкают тройку развлечения (9%). В пятерку также входят приложения для покупок (6%) и игры (5%)», — отметили в пресс-службе VK.

Второй магазин — NashStore, который делает АНО «Цифровые платформы», загрузили более 1 млн человек, совершившие 3,5 млн загрузок, рассказал «Известиям» директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

Однако это данные за середину июня, более новые сведения разработчики магазина предоставить отказались.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Родные сторы: российские магазины приложений скачали 1,5 млн раз»

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