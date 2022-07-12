Застройщики могут опоздать со вводом домов на год

В среднем девелоперы могут увеличить сроки ввода домов в эксплуатацию от полугода до года. В большинстве случаев это будет связано с изменением логистики и бизнес-процессов на фоне санкций, сказал «Известиям» руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

«Рост количества проблемных строек в нынешних условиях — вполне закономерный процесс. Рынок последние пару лет был откровенно перегрет, и на него вышло много новых игроков, в том числе и тех, которые планировали получить легкую прибыль на волне всеобщего хайпа, поэтому фактически не занимались долгосрочной стратегией развития бизнеса и риск-менеджментом», — сказал Зайцев.

С другой стороны, консервативным игрокам рынка стало сложнее удерживать свои позиции и адаптироваться под постоянно меняющиеся рыночные условия, решая вопрос то с дефицитом рабочей силы, то с ограничениями, связанными с пандемией, теперь с санкциями и колебаниями спроса. В том числе часть крупных девелоперов остались без рабочей силы, потому что часть их крупных подрядчиков сами перешли в разряд девелоперов, оттянув часть ресурсов, добавил он.

По его словам, для многих застройщиков до сих пор остается актуальным и вопрос дефицита рабочей силы, мигранты вернулись, но в недостаточном количестве.

Как ранее писали «Известия», в России с конца прошлого года почти вдвое выросло число проблемных новостроек. Об этом «Известиям» сообщили комиссии Госдумы по защите жилищных прав граждан. Число объектов, которые, вероятно, станут долгостроями, превысило 800. В них купили квартиры около 74 тыс. семей. Более 480 проектов остались в перечне с прошлого года, еще 324 попали в список в 2022-м. Эксперты связывают тенденцию с экономическими причинами. Депутаты уже направили запросы в регионы, где складывается особенно сложная ситуация, — парламентарии попросили усилить контроль за такими стройками.