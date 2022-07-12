В Брянске расширят дорогу на одной из улиц

В Брянске расширят дорогу в Бежицком районе на улице Медведева. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Сейчас идет капитальный ремонт дороги, отмечается в материале. Сейчас рабочие занимаются расширением проезжей части и тротуаров.

Сроки завершения не сообщаются. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В конце мая губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализуемых в регионе дорожных проектах. По словам чиновника, до конца 2022 года в девяти городских округах построят путепроводы, переходы и участки дорог. Всего предусмотрено 16 проектов, многие из которых планируется сдать досрочно.