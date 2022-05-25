В Подмосковье рассказали о реализуемых в регионе дорожных проектах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализуемых в регионе дорожных проектах.

По словам чиновника, до конца 2022 года в девяти городских округах построят путепроводы, переходы и участки дорог. Всего предусмотрено 16 проектов, многие из которых планируется сдать досрочно, отмечает телеканал «360» во вторник, 24 мая.

Как отметил Воробьев, уже в этом году будет запущено движение по первому этапу Северного обхода Лобни. Также на этот год запланировано завершение строительства Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево, пишет RT.

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Кроме того, губернатор рассказал, что на сентябрь 2022 года запланировано открытие движения на одном из участков новой трассы М12, от ЦКАД до А108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Воробьев подчеркнул, что на девять месяцев раньше запланированного срока откроется движение по путепроводу в деревне Раздоры. Помимо этого, в августе откроется движение через путепровод по Рублево-Успенскому шоссе, а в ноябре на улице Чистяковой в Одинцово обеспечат четырехполосное движение к новой развязке в микрорайоне Трехгорка.

В Жуковском уже в декабре откроют движение после реконструкции по улице Туполева, сообщает сайт kp.ru.

В начале мая в региональном Минтрансе сообщали, что в Московской области к концу 2022 года отремонтируют дороги, связанные с событиями и именами героев Великой Отечественной войны. Так, специалисты за сезон приведут в порядок дороги Можайска, Волоколамска, Каширы, Подольска, Раменского и Солнечногорска.