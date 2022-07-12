В Новой Москве задержали напавшего на пассажира автобуса в 2019 году

В Новой Москве полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на пассажира в автобусе в конце 2019 года. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

«Обвиняемый длительное время скрывался от правоохранительных органов, однако его местонахождение было установлено», — говорится в сообщении.

Личность нападавшего была установлена практически сразу после конфликта, в результате которого он набросился с ножом на своего оппонента.

Потерпевший получил серьезные ранения. Врачи с трудом спасли жизнь пострадавшего, он прошел долгий курс реабилитации.

На данный момент с учетом позиции прокуратуры Троицкого и Новомосковского административных округов суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 августа 2022 года.

20 июня в Москве произошла массовая драка, в результате которой один человек умер. Мужчина стал жертвой нападения группы из четырех человек. Один из нападавших в процессе драки несколько раз ударил пострадавшего ножом, из-за чего тот впоследствии скончался.