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BMW выпустила последний серийный автомобиль с двигателем V12

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Фото: BMW
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В BMW заявили о том, что прекращают производство 12-цилиндровых бензиновых моторов. Такие двигатели расходуют слишком много топлива, отмечает издание Carbuzz.com.

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Компания BMW сообщила о том, что выпустила последний серийный автомобиль с двигателем V12 объемом 6,6 л. В январе 2022 года баварцы заявили о том, что они приступили к выпуску заключительной или прощальной версии премиального седана 7-Series под названием Final V12 M760i с последними 12-цилиндровыми двигателями, которые когда-либо использовались в дорожных машинах BMW. Всего планировалось собрать 12 таких автомобилей, стоимость каждого составляла от 200 тыс. долларов. Представитель концерна заявил, что финальный выпуск рассчитан на США и быстро был распродан.

Отличительными чертами финальных седанов стали особые шильдики The Final V12 на порогах и крышке двигателя. Кроме того, в салоне на центральной консоли каждого автомобиля установили табличку «1 of 12». Под капотом BMW 7-Series Final V12 стоит бензиновый двигатель объемом 6,6 л с двумя турбинами с изменяемой геометрией крыльчатки и непосредственным впрыском. Машина с таким мотором разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды.

BMW начала использовать 12-цилиндровые моторы на серийных автомобилях 35 лет назад. В 1987 году баварцы впервые разработали 5-литровый атмосферный агрегат M70 V12, которым оснастили седан BMW 750iL. Кроме автомобилей собственного бренда баварский V12 устанавливали в Rolls-Royce Phantom и суперкар McLaren F1.

4 июля «Известия» сообщили, что на выставке «Иннопром 2022» показали водородную версию премиального отечественного автомобиля Aurus. Модель имеет запас хода 600 км и может разгоняться до скорости 100 км/ч за 4 секунды. Автомобиль оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератор на водороде. Машина имеет полный привод, емкость батареи составляет 100 кВт/ч.

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