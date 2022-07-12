Главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» назначен Алексей Франдетти

Главным режиссером театра «Ленком Марка Захарова» в Москве станет Алексей Франдетти. Об этом 12 июля ТАСС сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

«По предложению творческого коллектива главным режиссером <…> назначен режиссер театра и кино, неоднократный лауреат премии «Золотая маска» Алексей Франдетти», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 46 лет, с 1973 по 2019 год, художественным руководителем и главным режиссером театра был Марк Захаров. После его смерти руководство учреждением принял Марк Варшавер. Он останется в должности директора театра.