Суд вынес приговор фигурантам дела о выводе из России более 126 млрд рублей

Суд признал виновными фигурантов уголовного дела о выводе из России в молдавский «Молдинкомбанк» более 126 млрд рублей. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

На скамье подсудимых оказались банковский сотрудник Лев Пахомов, юрист Алексей Соболев, казначеи Венера Шарипова и Ринат Юсупов, а также финансист и акционер Victoriabank Александр Коркин. Все они обвиняются по ч.1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Соболева и Коркина приговорили к 19 годам колонии со штрафом в размере 2,5 млн рублей.

Прежде прокурор запросил Коркину и Соболеву по 20 лет колонии строгого режима, Шариповой и Юсупову по 16 лет тюрьмы, а Пахомову —18 лет.

По данным следствия, в 2013 году в Москве и Кишиневе владелец «Mолдинкомбанка» Вячеслав Платон вместе с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью вывода денег в иностранной валюте из России.

С июня 2013 года по май 2014 года участники сообщества вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента в лице АО КБ «Молдиндконбанк» более 126 млрд рублей. Операция была совершена с помощью поддельных документов.

Ранее несколько участников «молдавской схемы» — владелец КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин и российский бизнесмен и банкир, совладелец нескольких банков Александр Григорьев — уже были осуждены. Их приговорили к 9 и 12 годам колонии соответственно.

Организаторы сообщества Платон, Плахотнюк и бизнесмен Ренато Усатый были объявлены в международный розыск.