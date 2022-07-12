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Суд вынес приговор фигурантам дела о выводе из России более 126 млрд рублей

Суд признал виновными фигурантов дела о выводе из России более 126 млрд рублей
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Суд признал виновными фигурантов уголовного дела о выводе из России в молдавский «Молдинкомбанк» более 126 млрд рублей. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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На скамье подсудимых оказались банковский сотрудник Лев Пахомов, юрист Алексей Соболев, казначеи Венера Шарипова и Ринат Юсупов, а также финансист и акционер Victoriabank Александр Коркин. Все они обвиняются по ч.1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»).

Соболева и Коркина приговорили к 19 годам колонии со штрафом в размере 2,5 млн рублей.

Прежде прокурор запросил Коркину и Соболеву по 20 лет колонии строгого режима, Шариповой и Юсупову по 16 лет тюрьмы, а Пахомову —18 лет.

По данным следствия, в 2013 году в Москве и Кишиневе владелец «Mолдинкомбанка» Вячеслав Платон вместе с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью вывода денег в иностранной валюте из России.

С июня 2013 года по май 2014 года участники сообщества вывели с российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента в лице АО КБ «Молдиндконбанк» более 126 млрд рублей. Операция была совершена с помощью поддельных документов.

Ранее несколько участников «молдавской схемы» — владелец КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин и российский бизнесмен и банкир, совладелец нескольких банков Александр Григорьев — уже были осуждены. Их приговорили к 9 и 12 годам колонии соответственно.

Организаторы сообщества Платон, Плахотнюк и бизнесмен Ренато Усатый были объявлены в международный розыск.

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