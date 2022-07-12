Избившие военного в Судаке оказались футболистами местных клубов

В Судаке задержали подозреваемых в избиении российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Сейчас с ними работают правоохранительные органы, сообщил во вторник, 12 июля, советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков в своем Telegram-канале.

По его словам, все подозреваемые в избиение военного опрошены.

По данным «Известий», полиция задержала троих мужчин. Все они оказались футболистами местных клубов. Двое молодых людей играют в крымском клубе «Терек Эли», еще один числится в составе команды УОР Краснолесье.

Инцидент произошел минувшей ночью около 02:00 на набережной. Компания из трех спортсменов распивала спиртные напитки и провоцировала окружающих выкрикивать политические лозунги. К ним подошел военнослужащий, который находился в отпуске, и сделал замечание. Между мужчинами завязалась словесная перепалка. Один из дебоширов ударил военного по лицу.

Поводом для конфликта, по словам советника главы Крыма, могла стать одежда с буквой Z. Однако позднее МВД республики опровергло наличие символа у участников драки.