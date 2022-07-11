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В Крыму избили военного за одежду с буквой Z

Власти Крыма заявили об избиении неизвестными военного в Судаке за одежду с символом Z
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам Крючкова, на военного, который приехал отдыхать на полуостров, минувшей ночью напала группа хулиганов. Нападавшие выкрикивали проукраинские лозунги.

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«Избили контрактника, который находился в отпуске. Со всякими угрозами продолжали его преследовать. Одно могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жесткой», — сказал Крючков.

Подчеркивается, что расследованием инцидента занимается прокуратура и полиция, а руководитель Крыма Сергей Аксенов также держит его на личном контроле.

Крючков добавил, что у пострадавшего есть видимые побои, ему оказывается медицинская помощь.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, которая началась 24 февраля.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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