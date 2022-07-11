В Крыму избили военного за одежду с буквой Z

В Судаке неизвестные избили военнослужащего за одежду с буквой Z. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил «Известиям» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

По словам Крючкова, на военного, который приехал отдыхать на полуостров, минувшей ночью напала группа хулиганов. Нападавшие выкрикивали проукраинские лозунги.

«Избили контрактника, который находился в отпуске. Со всякими угрозами продолжали его преследовать. Одно могу сказать точно: реакция на такие действия будет запредельно жесткой», — сказал Крючков.

Подчеркивается, что расследованием инцидента занимается прокуратура и полиция, а руководитель Крыма Сергей Аксенов также держит его на личном контроле.

Крючков добавил, что у пострадавшего есть видимые побои, ему оказывается медицинская помощь.

Буквы Z и V стали символами спецоперации по защите жителей Донбасса, которая началась 24 февраля.

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