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Минтранс не захотел увеличивать вес провоза животных в салоне

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Унификация требований к весу перевозимых в салонах самолетов животных приведет к неоправданному и избыточному регулированию, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтранса.

Воздушный с Шариком: вес перевозимых в самолетах животных могут повысить до 10 кг
С просьбой рассмотреть этот вопрос к Минтрансу обратились представители правительства и администрации президента

«Авиакомпании вправе устанавливать свои правила воздушных перевозок животных на борту самолета с учетом специфики самолетов, компоновки пассажирской и грузовой кабин, а также индивидуальной политики качества предоставляемых услуг.

Порядок перевозки животных в российских авиакомпаниях разработан в том числе и с учетом мировой практики в соответствии с «Правилами перевозки животных» ИАТА (Life Animals Regulations)…. Выработка дополнительных рекомендаций для авиакомпаний в части установления более гибкого подхода к весу перевозимых в салонах самолетов животных не требуется», — уточнили в Минтрансе.

Правила ИАТА в свою очередь предполагают, что на время взлета, снижения и посадки, а также при прохождении зоны турбулентности контейнер с животным должен быть размещен под сиденьем впереди стоящего кресла. Также питомец в переноске должен иметь возможность лежать в естественной позе, вставать в полный рост и поворачиваться на 360 градусов, уточнили в Минтрансе.

Для соблюдения этих условий авиакомпании самостоятельно устанавливают размеры контейнера. Например, «Аэрофлот», «Авиакомпания «Якутия» — 44х30х26 см и размер в сумме трех измерений не более 126 см для мягкой переноски, S7 Airlines, Utair — 55х40х25 см и размер в сумме трех измерений не более 115 см. Оптимальный вес животного, которое сможет нормально разместиться в переносках таких размеров, составляет как раз менее 8 кг, уточнили в министерстве.

Ранее в этот день «Известия» писали, что кабмин и администрация президента попросили Минтранс рассмотреть возможность увеличить разрешенный к перевозке в самолете вес питомцев до 10 кг. Сейчас только некоторые авиакомпании РФ позволяют брать на борт контейнер с таким весом — S7 и Utair, у Smartavia лимит до 12 кг. Однако большинство («Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», Red Wings) допускают переноску не тяжелее 8 кг.

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