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Аномальную жару прогнозируют в Оренбургской области

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Синоптики прогнозируют аномальную жару на территории Оренбургской области до конца рабочей недели. Воздух будет прогреваться до +37 градусов.

Погодные условия определяют антициклон у земной поверхности и высотный гребень в средней тропосфере. На севере Оренбуржья температура поднимается до +32 градусов, на юге — до +37 градусов. Синоптики отмечают, что в дневные часы возможно формирование грозовых облаков и осадки, пишет РИА «Оренбуржье».

В четверг циклонический вихрь из Центральной России будет смещаться к Уральскому хребту. Жара пойдет на спад. При этом в регионе пройдут ливни с грозами, усилится ветер. Также не исключается выпадение мелкого града.

Ранее синоптики предупредили об обильных дождях в Казани. За полтора дня может выпасть месячная норма осадков.

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