Месячная норма осадков выпадет за полтора дня в Казани

В Казанском федеральном университете предупредили, что в Казани до конца июля ожидаются опасные метеорологические явления. Об этом, в частности, сообщил профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, которые приводит Inkazan.ru, ожидаются ливни, грозы, град и шквалистый ветер. Если холодный фронт будет проходить днем, ситуация «может обостриться». Так, уже на этой неделе в столице Татарстана всего за 1,5 дня может выпасть месячная норма осадков.

На этой неделе в Казани до среды включительно будет жарко, но с четверга похолодает. Благодаря этому среднесуточная температура приблизится к норме. Впрочем, вплоть до 20 июля температура всё равно будет выше климатической нормы.

Ранее сообщалось, что на этой неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы. 11 июля станет последним жарким днем в столичном регионе.