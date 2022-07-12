Сезон лесной черники начался в Московской области

Черника созрела в лесах Московской области. Жители региона начали собирать первый урожай ягоды.

По словам председателя комитета лесного хозяйства региона Олега Баженова, найти чернику в основном можно в ельниках и сосняках. Также полезная ягода растет в смешанных лесах рядом с хвойными деревьями. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Маленькие кустарнички, не более 50 сантиметров высотой, растут близко друг к другу, образуя обширные плантации. Чаще всего черничники встречают на влажных участках, где солнце освещает почву через редколесье», — отметил Баженов.

Специалисты уточняют, что основной период созревания черники приходится на конец июля или начало августа. На текущий момент на кустах встречаются как зрелые, так и зеленые ягоды.

Днем ранее сообщалось, что в лесах Ленинградской области появились лисички.