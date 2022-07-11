В петербургских лесах появились лисички

В петербургских лесах уже можно найти лисички, но других грибов пока мало. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил главный синоптик городского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Проверял сегодня в разных лесах. Быстро понял, что грибов нет, и решил пройти по грибницам лисичек», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, дожди хорошо полили картошку и яблони, но грибов практически нет, отмечает 78.ru. По мнению синоптика, погода тут ни при чем.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что неделя в Петербурге начнется с дождей и гроз.