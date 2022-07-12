Нехаммер заявил, что в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

Нехаммер заявил, что в случае роста инфляции ЕС останется только алкоголь

2022-07-12 09:00:12

2022-07-12 09:00:12

2022-07-12 09:00:12

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